Został niesłusznie skazany, spędził w więzieniu 40 lat. Otrzyma ogromne odszkodowanie

Craig Coley z Kalifornii został skazany w 1978 roku na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna został uznany za winnego zabójstwa swojej byłej partnerki 24-letniej Rhondy Wicht oraz jej syna Davida. Przed śmiercią kobieta padła także ofiarą gwałtu. W toku śledztwa ustalono, że jeden ze świadków widział samochód Coley'a pod domem Wicht. Sąd uznał to za wystarczający dowód, a mężczyzna został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez opcji warunkowego zwolnienia. Nad sprawą pochylał się m.in. były członek lokalnej policji Mike Bender. Mimo tego, Coley trafił do więzienia.

Sprawą ponownie zainteresowano się w 2017 roku. Na jaw wyszły bowiem nowe dowody oraz wyniki badań DNA. Mężczyzna został ułaskawiony przez ówczesnego kalifornijskiego gubernatora Jerry'ego Browna. Po tym jak wyszedł na wolność, Coley domagał się odszkodowania. Sąd w Kalifornii podjął decyzję o wypłacie odszkodowania w wysokości 21 milionów dolarów. - Żadna suma pieniędzy nie jest w stanie zrekompensować tego, co się stało - podkreślił zarządca miasta Simi Valley Eric Levitt. To właśnie to miasto w ramach ugody pozasądowej będzie musiało wypłacić odszkodowanie.

Do dzisiaj nie ustalono, kto rzeczywiście zabił 24-letnią kobietę i jej syna.