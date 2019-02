Mitzi w końcu znalazła dom. Była nazywana „najgrubszym kotem w kraju”

Gdy Mitzi w 2017 roku po raz pierwszy trafiła do schroniska w Plymouth, ważyła niemal 7,7 kg. Kot został znaleziony na ulicy, a pracownicy placówki rozpoczęli starania o znalezienie mu prawdziwego domu. W międzyczasie pupil zyskał mało chlubny przydomek „najgrubszego kota w Wielkiej Brytanii” . Zwierzę pod czujną opieką weterynarzy schudło i przed trafieniem do pierwszego właściciela ważyło 5,3 kg.

Poszukiwania domu

Mitzi została w końcu adoptowana, ale nie cieszyła się długo nowym domem, ponieważ jej właściciel zmarł. Kotka trafiła do kolejnej rodziny, jednak ciężka choroba jednego z jej członków sprawiła, że Mitzi wróciła do schroniska. Po zwierzę zgłosił się kolejny właściciel, jednak przyjęcie kota ostatecznie okazało się niemożliwe ze względu na warunki mieszkaniowe.