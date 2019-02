Mitzi w końcu znalazła dom. Była nazywana „najgrubszym kotem w kraju”

Gdy Mitzi w 2017 roku po raz pierwszy trafiła do schroniska w Plymouth, ważyła niemal 7,7 kg. Kot został znaleziony na ulicy, a pracownicy placówki rozpoczęli starania o znalezienie mu prawdziwego domu. W międzyczasie pupil zyskał mało chlubny przydomek „najgrubszego kota w Wielkiej Brytanii” . Zwierzę pod czujną opieką weterynarzy schudło i przed trafieniem do pierwszego właściciela ważyło 5,3 kg.

Poszukiwania domu

Mitzi została w końcu adoptowana, ale nie cieszyła się długo nowym domem, ponieważ jej właściciel zmarł. Kotka trafiła do kolejnej rodziny, jednak ciężka choroba jednego z jej członków sprawiła, że Mitzi wróciła do schroniska. Po zwierzę zgłosił się kolejny właściciel, jednak przyjęcie kota ostatecznie okazało się niemożliwe ze względu na warunki mieszkaniowe.

Wszystko wskazuje na to, że poszukiwania domu dla Mitzi zakończyły się w końcu sukcesem. – Jest takim słodkim kotem. Mam nadzieję, że jej historia będzie miała bajkowe zakończenie – powiedziała w rozmowie z BBC Helen Lecointe ze schroniska w Plymouth. – Mieliśmy oferty ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji, a nawet Środkowego Wschodu, ale udało nam się znaleźć właściciela, który ją zna i kocha – dodała. Lecointe przyznała, że „rzadko się zdarza, by kot był tak wiele razy zwracany do schroniska” . Pytana o to, dlaczego zwierzę tak znacznie przybrało na masie stwierdziła, że zapewne była dokarmiana w różnych miejscach. – Nie miała właściciela, ale każdy ją karmił – podsumowała.

