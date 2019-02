Pięściarki będą mogły walczyć w hidżabach i strojach zakrywających całe ciało

Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu zdecydowało się wprowadzić zmiany w regulaminie toczenia pojedynków. Dotyczą ubioru zawodniczek. Zezwolono, by walczyły w hidżabach i dopasowanych strojach, które zakrywają całe ciała. Jako powód podano między innymi kwestie religijne. – Zmiana przepisów podkreśla zaangażowanie w walkę o równouprawnienie pod względem płci, jak i tolerancję religijną – zaznaczyła w oficjalnym komunikacie AIBA. Podkreślono, że priorytetem dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu jest „zdrowie wszystkich zawodników”. W związku z tym stwierdzono, że „stroje sportowców muszą być wykonane w taki sposób, by nie wywoływały zagrożenia dla przeciwników”. Muszą przylegać do ciała.

– Jako muzułmanka zakrywam swoje ciało, aby okazać szacunek dla samej siebie oraz pokazać moją wiarę w Boga – powiedziała Amaiya Zafar. Jak podaje Bustle, pięściarka w przeszłości była kilkakrotnie zdyskwalifikowana i nie mogła uczestniczyć w pojedynkach z powodu jej stroju. Miała na sobie hidżab oraz leginsy, co wówczas uznano za naruszenie standardów dotyczących ubioru w sporcie.

Czytaj także:

Sztorm u wybrzeży Malty. Mieszkańcy wyspy zbierali ryby... na ulicach