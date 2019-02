Maruv nie będzie reprezentować Ukrainy na Eurowizji. Powód? Koncerty w Rosji

Anna Korsun to piosenkarka, która występuje pod pseudonimem Maruv. Artystka wygrała ukraińskie preselekcje do konkursu Eurowizji, który odbędzie się w Izraelu. Widowni przypadła do gustu piosenka „Siren Song”. Jednak ostatecznie artystka nie będzie reprezentowała kraju podczas konkursu Eurowizji, ponieważ regularnie koncertuje w Rosji. Ukraina zaś z tym krajem ma napięte relacje. Publiczny nadawca na Ukrainie UA:PBC zażądał, aby piosenkarka odwołała swoje koncerty w Rosji. Jak podaje BBC, rozmowy utknęły w martwym punkcie, a piosenkarce odebrano nominację. „Jestem obywatelem Ukrainy, płacę podatki i szczerze kocham Ukrainę" – napisała artystka na Facebooku. „Serdecznie dziękuję i doceniam, że uwierzyliście we mnie i oddawaliście na mnie głosy” – dodała.

Publiczny nadawca UA:PBC wydał oświadczenie w sprawie. „Wykonawca reprezentujący Ukrainę staje się ambasadorem kultury kraju i prezentuje nie tylko muzykę, ale także wyraża opinię społeczeństwa ukraińskiego na świecie" – napisano. Nadawca publiczny przewidywał „niebezpieczeństwo eskalacji podziału społeczeństwa ukraińskiego”, gdyby kraj reprezentowała wokalistka, która występuje w Rosji. Stację telewizyjną poparli politycy, a Ministerstwo Kultury Ukrainy stwierdziło, że tylko „patrioci, którzy są świadomi swojej odpowiedzialności" powinni móc reprezentować kraj na Eurowizji".

