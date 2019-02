Pacjent wyszedł ze szpitala z nożem wbitym w plecy. Twierdził, że musi zapalić

Do zdarzenia doszło w miejscowości Zielonodolsk w Rosji. 34-letni Vladimir trafił do szpitala po awanturze domowej. Mężczyzna miał wbity w plecy nóż. Szczegółów kłótni nie podano do publicznej wiadomości z uwagi na dobro pacjenta. Kiedy pracownicy lecznicy zdjęli mężczyźnie koszulę, ten nieoczekiwanie wstał i chwiejnym krokiem ruszył korytarzem w stronę wyjścia z budynku.

Do sieci trafiło nagranie autorstwa jednej z pielęgniarek, na którym widać półnagiego 34-latka zataczającego się na korytarzu. Personel szpitala próbował zatrzymać Rosjanina, jednak mężczyzna twierdził, że musi natychmiast zapalić papierosa. Warto dodać, że tego dnia temperatura w regionie spadła do -10 stopni Celsjusza, a silne podmuchy wiatru sprawiały, że odczuwalna temperatura była jeszcze niższa. Mężczyzna ostatecznie wyszedł na dwór, jednak nie znalazł żadnego innego palacza. W końcu jeden z lekarzy przekonał go do powrotu na oddział.

Finalnie 34-latek musiał przejść operację. Rzecznik szpitala przekazał mediom, że jego stan jest stabilny, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.