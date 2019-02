Opublikował zdjęcie córki z zespołem Downa. Odpowiedział mu Dwayne Johnson

Jason Kneen opublikował na Twitterze zdjęcie swojej córki Rosie, która przebywała w szpitalu. Dziewczynka wyglądała na wyraźnie zafascynowaną czymś, na co w danej chwili patrzyła. Z wyjaśnieniami pospieszył jej ojciec. Mężczyzna napisał, że Rosie codziennie oglądała film „Moana”, który w Polsce pojawił się pod tytułem „Vaiana: Skarb oceanu”. „Dzięki The Rock za nauczenie mnie wszystkich piosenek. Rosie była tak odważna, tak silna” – brzmiał podpis pod zdjęciem. „The Rock” to pseudonim Dwayne Johnsona, który udzielił głosu jednej z postaci we wspomnianej bajce.

Filmowy Maui odpisał

Dzięki temu, ze Kneen oznaczył profil aktora, ten wyświetlił post ze zdjęciem dziewczynki i postanowił jej odpisać. „Bądź silna Rosie! Wujek Maui cię kocha” – napisał Johnson. Zaangażowanie gwiazdora sprawiło, że o kilkulatce stało się głośno. Jej zdjęcie na Twitterze doczekało się już niemal 90 tys. polubień oraz ponad 8 tys. udostępnień. Rozgłos skłonił ojca dziewczynki do opisaniu w komentarzach, jak wygląda życie z dzieckiem, które choruje na zespół Downa.

„Totalnie nie byłem przygotowany na dziecko takie jak Rosie. Przeżyłem szok, gdy się urodziła i muszę ze wstydem przyznać, że początkowo nie podchodziłem do tego dobrze” – czytamy w jednym z komentarzy. „To niszczące usłyszeć, że życie twojego dziecka zostało już zaplanowane. Wszystkie dzieci są inne – czy ktokolwiek może przewidzieć ich przyszłość?” – zapytał retorycznie w innym z wpisów.

Kneen opisał także pobyty córki w szpitalu. W 2015 roku przez kilka tygodni była hospitalizowana po tym, jak wykryto u niej ostre zapalenie oskrzelików. Podobne schorzenie zdiagnozowano dwa lata później, a Rosie trafiła do szpitala przed świętami Bożego Narodzenia. Choroba rozwinęła się w zapalenie płuc, ale dziewczynka po pewnym czasie wróciła do zdrowia. „Rok później spędziliśmy wszyscy święta w domu, a ona wciąż cieszy się życiem, każdym dniem oraz przypomina nam, jak to wszystko jest zabawne” – podsumował ojciec Rosie.

