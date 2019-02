Gry Pokemon Sword/Shield jeszcze w tym roku. Nintendo pochwaliło się najnowszym dziełem

27 lutego w środę odbyła się prezentacja Nintendo Direct, poświęcona wyłącznie pokemonom. Zaprezentowano podczas niej najnowsze gry ze świata Pikachu i spółki: Pokemon Sword i Pokemon Shield. Udostępnione materiały z pewnością ucieszą fanów konsolowych odsłon gier o pokemonach. Sword i Shield nawiązują bowiem do „poważniejszych” gier z tego gatunku, odchodząc nieco od prostszych Pokémon: Let's Go, Pikachu! i Let's Go, Eevee!

Pokemon Sword i Pokemon Shield trafią na konsolę Nintendo Switch jeszcze pod koniec tego roku. Już teraz widać, że gra jest niemal gotowa, a twórcy pracują jedynie nad dopracowaniem jej w najdrobniejszych szczegółach. Gracze dostaną do eksploracji nowy region - Galar. Natrafią tam zarówno na oblodzone górskie szczyty, jak i równiny z lasami i jeziorami. W grze, obok mniejszych wiosek i miejscowości, mają pojawić się także dwa duże, przemysłowe miasta. Jak zwykle, na początek dostaniemy do wyboru jednego z trzech startowych pokemonów„ Roślinnego Grookey, ognistego Scorbunny i wodnego Sobble.

