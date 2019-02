Były prawnik Donalda Trumpa zeznaje przed komisją. „Prezydent to rasista i oszust"

Od kilku godzin były prawnik Donalda Trumpa zeznaje przed komisją Izby Reprezentantów. Michael Cohen stwierdził, że prezydent USA to „rasista", „oszust” i „krętacz". Zeznał, że Trump wiedział, że witryna Wikileaks ma zamiar upublicznić maile Hillary Clinton, jego konkurentki w wyborach prezydenckich. Prawnik opowiedział również o kulisach rzekomych romansów prezydenta USA. – Donald Trump to oszust. Kazał mi zapłacić gwieździe porno, z którą miał romans, by nie mówiła publicznie na ten temat. Kazał mi również okłamać w tej sprawie jego żonę – stwierdził Michael Cohen.

Były prawnik prezydenta USA powiedział również, że „Trump jest rasistą” oraz że „prywatnie jest jeszcze gorszy niż publicznie”. – Trump pewnego razu zapytał mnie, czy mógłbym wymienić kraj rządzony przez czarnoskórą osobę, który nie jest „zadupiem" – powiedział Cohen, przytaczając jedną z rozmów z prezydentem.

Budowa wieży Trump Tower w Moskwie

Były prawnik Trumpa przyznał, że wbrew temu, co mówił w 2017 roku, Donald Trump nie zakończył w styczniu 2016 roku prowadzonych negocjacji w sprawie budowy wieży Trump Tower w Moskwie. Jak przekonywał dzisiaj Cohen, rozmowy z Rosjanami trwały w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi w USA. – Donald Trump jest człowiekiem, który startował w wyborach, by się wybić, a nie sprawić, by nasz kraj stał się mocniejszy. Nie ma zamiaru przewodzić narodowi. Chce budować swój majątek i władzę – stwierdził. Jak podaje The Guardian, Michael Cohen został skazany w 2018 roku na trzy lata więzienia między innymi za kłamstwo pod przysięgą.

Reakcja Donalda Trumpa

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jednoznacznie ocenił swojego byłego prawnika. „Micheal Cohen jest jednym z prawników, którzy mnie reprezentowali (niestety). Miał również innych klientów. (...) Robił złe rzeczy niezwiązane z Trumpem. Kłamie, żeby spędzić mniej czasu w więzieniu" – napisał na Twitterze.

