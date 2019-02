Faszerował trucizną kanapki kolegów. Grozi mu dożywocie

O sprawie informowano już w czerwcu ubiegłego roku. Sprawa dotyczy 57-letniego Klausa O., który pracował w firmie metalurgicznej ARI Armaturen. Śledztwo rozpoczęło się po tym, gdy mężczyzna został przyłapany na próbie dodania trucizny do lunchu współpracownika. Jedna z osób pracujących w przedsiębiorstwie zauważyła, że na jej jedzeniu znajduje się nieznany biały proszek. Niedoszła ofiara zaalarmowała swoich przełożonych i poprosiła o sprawdzenie nagrań z monitoringu. Tym samym odkryto, kto stoi za dodaniem substancji do obiadu pracownika.

Wyrok już wkrótce

Policjanci przeszukali mieszkanie podejrzanego w miejscowości Schloss Holte-Stukenbrock na północy Niemiec. Znaleźli w nim rtęć, ołów i kadm. – Na początku myśleliśmy, że to żart między współpracownikami, a nie próba morderstwa – powiedział menadżer firmy ARI Armaturen. Mundurowi odkryli, że proszek dosypany do jedzenia pracownika to octan ołowiu, czyli bardzo toksyczna i praktycznie pozbawiona smaku trucizna, powodująca poważne uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Nowych informacji w sprawie dostarczył „Deutsche Welle”. Prokurator domaga się dożywocia dla Klausa O. Chce także, by mężczyzna pozostał w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Podczas procesu podkreślał, że 57-latek ma skłonności do popełnienia tego typu czynów, ponieważ przez długi czas zajmował się truciznami. Wyrok w sprawie ma zapaść 7 marca. Na niekorzyść Klausa O. działa fakt, że trzech jego byłych współpracowników poważnie choruje. Dwie z ofiar cierpią na ciężką niewydolność nerek, a u trzeciej z osób wykryto nieodwracalne zmiany w mózgu. Mężczyzna znajduje się w śpiączce i wymaga stałej opieki.