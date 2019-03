Syn Osamy bin Ladena poszukiwany. Zawrotna suma za informacje o terroryście

Informacje w tej sprawie przekazała stacja CNN. Hamza bin Laden według Departamentu Stanu stał się nowym przywódcą Al-Kaidy. Przypomnijmy, jego ojciec został zabity w maju 2011 roku przez Navy Seals, więc siłą rzeczy syn terrorysty był jednym z kandydatów na sprawowanie funkcji lidera organizacji terrorystycznej. Żołnierze, którzy przeszukali kryjówkę terrorysty po zabiciu go przekazali, że znaleziono tam wiele materiałów wskazujących, iż bin Laden senior przygotowywał swojego syna do przejęcia schedy po nim. Amerykańskie służby są zdeterminowane, by schwytać młodego bin Ladena. Oferują milion dolarów za informacje, które pomogą ustalić miejsce pobytu mężczyzny.

Grozi, że przeprowadzi zamachy