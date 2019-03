Rosyjski bloger parodiuje sławne osoby. Jego stylizacje zaskakują

Yuriy Isterika prowadzi profil na Instagramie, gdzie obserwuje go już ponad 22 tys. użytkowników. Rosyjski bloger publikuje swoje kreatywne stylizacje, którymi nawiązuje do wyglądu znanych celebrytów. Część nich jest popularna w ojczyźnie Isteriki, ale niektórzy są również kojarzeni przez internautów z całego świata. Mężczyzna wkłada w to dużo pracy. Nie tylko kopiuje ubrania gwiazd, ale również stara się idealnie odtworzyć przyjmowane przez nich pozy, gesty czy mimikę.

Zestawia zdjęcia

Bloger dba o to, by także scenografia nawiązywała do tej, w której pozują celebryci. Część zdjęć jest wykonanych na podobnym tle czy w miejscach takich jak wnętrza aut, plaża lub pokój hotelowy. Swoje zdjęcia zestawia z fotografiami gwiazd tak, by internauci sami mogli ocenić, czy stworzona przez niego stylizacja jest podoba do tej przyjętej przez znane osoby. Isterika zajmuje się nie tylko parodiowaniem rodzimych i zagranicznych celebrytów. Jego pasją są podróże, a w mediach społecznościowych zamieszcza fotografie pochodzące z różnych zakątków świata.

