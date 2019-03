Niemcy. Wyrok dla polskiej raperki. Pójdzie do więzienia

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe potwierdził wyrok 2,5 lat pozbawienia wolności, jaki raperce wymierzył 20 czerwca 2017 roku Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem. Wyrok jest prawomocny. Proceder miał mieć miejsce w latach 2015-2016. „Bild” informował, że dla raperki miały pracować cztery Polki w wieku od 17 do 19 lat. Oprócz handlu ich ciałami, Ewa M. miała maltretować fizycznie młode rodaczki. „Deutsche Welle” donosiło wówczas, że kobieta przez cały czas trwania procesu utrzymywała, że nie dopuszczała się stręczycielstwa. Przyznawała jednak, że biła podopieczne. Te, występując w procesie w charakterze świadków, stawały w jej obronie. „DW” podawało, że jeśli wyrok się uprawomocni, raperka będzie musiała wrócić do więzienia, bowiem udowodniono jej oszustwo podatkowe na sumę 60 tys. euro.

Kim jest Ewa Schwesta?

Raperka do Niemiec wyemigrowała razem z całą rodziną pod koniec lat 80. Z Polski uciekała przed ojcem, który po skazaniu na długoletni pobyt w więzieniu mógł szukać zemsty po ponownym wyjściu na wolność. Polka już jako 16-latka uzależniła się od narkotyków, na które przez ponad 10 lat zarabiała jako prostytutka. Kiedy w 2011 roku wytwórnia muzyczna „Alles oder Nix” (pol. – „wszystko albo nic” ) zaoferowała jej współpracę, wydawało się, że Ewa wyjdzie na prostą. W 2015 roku jej debiutancki kontrowersyjny album zatytułowany „Ku*wa” trafił aż na 11. pozycję niemieckiej listy bestsellerów. We Frankfurcie kobieta znana jest pod pseudonimem artystycznym Ewa Schwesta.

Urodziny córki

Ewa Schwesta 9 stycznia urodziła córkę, której nadała imiona Aaliyah Jeyla. Poród nastąpił w klinice zdrowia kobiet w Düsseldorfie. Sama raperka pisała po tym, jak ogłosiła, że zaszła w ciążę, iż prawdopodobnie urodzi dziecko w więzieniu. Sąd jednak odroczył termin odsiadki do czasu rozwiązania ciąży. Istnieje możliwość, że raperka uzyska w więzieniu specjalną celę dla matek z dziećmi.

