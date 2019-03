Akcja ratunkowa na Nanga Parbat. Ruszyła zbiórka pieniędzy

Post w tej sprawie pojawił się na Facebooku Daniele Nardiego. „Jesteśmy przyjaciółmi Daniele. On jest w naszych sercach. Daniele i Tom, których dotyczy zbiórka, są nieosiągalni od 24 lutego. Dlatego chcemy pomóc w organizacji ich poszukiwań. Daniele jest nie tylko naszym przyjacielem, ale też bratem, źródłem inspiracji, a przede wszystkim miłości do życia” – czytamy. „Chcemy upewnić się, że Tom i Daniele wrócą do domu” – tłumaczą.

Darowizny zostaną wykorzystane do konkretnego wsparcia, mającego na celu odnalezienie obu alpinistów. „Kwoty niewykorzystane w tym celu zostaną z kolei przekazane szkołom w Pakistanie, aby zagwarantować uczniom prawo do nauki. To właśnie robił Daniele przy okazji każdej wyprawy, jako Ambasador Praw Człowieka” – podkreślono.

Akcja ratunkowa na Nanga Parbat

Od 24 lutego nie ma kontaktu z dwoma wspinaczami - Daniele Nardim i Tomem Ballardem, którzy chcieli zdobyć szczyt Nanga Parbat. Obecnie akcję ratunkową uniemożliwiają trudne warunki pogodowe.

W piątek 1 marca śmigłowiec z bazy pod K2 miał wylecieć pod ścianę Diamir. Firma Askari, która organizuje komercyjne loty zażądała wpłaty zaliczki. Na pokrycie kosztów zgodziła się rodzina Daniela Nardiego. Wiadomo było jednak, że z powodów technicznych kwoty nie uda się szybko przekazać. W związku z tym (skutecznie) interweniował ambasador Stefano Pontecorvo. W międzyczasie okazało się, że warunki atmosferyczne znacząco się pogorszyły. Wzrosła siła wiatru, zaczął padać śnieg, co uniemożliwiło transport zespołu spod K2. Akcja miała zostać wznowiona w sobotę 2 marca, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe. Na razie jednak nie ma informacji, co do jej rozpoczęcia.

