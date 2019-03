Właścicielka psiaka pisze, że nie posiada on nagłośni, dlatego musi uważać, jak je. Zdeformowana jest też szczęka psiaka, stąd w grę wchodzi tylko miękkie jedzenie. „Dla tych z was, którzy mu współczują. Nie ma takiej potrzeby! Jest szczęśliwym psiakiem, który jest wdzięczny za swoje życie” – pisze Angela Adan, jego właścicielka.

Kobieta adoptowała Freddie'ego ze schroniska w listopadzie 2018 roku. W poście zamieszczonym tego dnia na Instagramie pisała: „Zazwyczaj w takich momentach nie płaczę, ale dzisiaj jechałam cztery godziny, aby ją odebrać. Kiedy zjawiłam się na miejscu, powiedziano mi, że właśnie usunięto jej 17 zębów. Wszystko było ze mną okej, dopóki nie wróciliśmy do domu, odwinęłam koc i zobaczyłam, że ma niedowagę i jest przerażona. Podniosłam ją z ziemi, aby znów ją owinąć, a ona wtedy przycisnęła swój pysk do mojej twarzy i próbowała mnie polizać. Są chwile, kiedy wiem, że psy mi dziękują i to absolutnie była jedna z nich” .

Freddie Mercury szybko stał się gwiazdą w sieci. Na Instagramie zebrał już 146 fanów. Wśród swoich obserwujących ma m.in. Kristen Bell, Jenna Marbles czy Demi Moore, z którą ostatnio udało mu się spotkać. Zobacz niesamowitego psiaka w naszej galerii.

