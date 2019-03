Tragiczny wypadek przerwał jej karierę. 28-letnia mistrzyni olimpijska wystartuje w wyborach

Kristina Vogeljest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii kolarstwa torowego. Ma w swoim dorobku 11 złotych medali mistrzostw świata. Niemka może się pochwalić również dwoma złotymi medalami mistrzostw olimpijskich. 28-latka zwyciężała w sprincie drużynowym na igrzyskach w Londynie w 2012 roku oraz w sprincie indywidualnym cztery lata później w Rio de Janeiro.

Pod koniec czerwca minionego Vogel trenowała na torze w Chociebużu. Zawodniczka jechała z prędkością około 60 km/h, gdy zderzyła się z młodym sportowcem z Holandii. 27-latka trafiła do szpitala w Berlinie, gdzie przeszła kilka operacji. Niemka nie odzyskała jednak pełnej sprawności. 28-latka ma przerwany rdzeń kręgowy. Ma pełną kontrolę nad rękami i głową, jednak jest sparaliżowana od klatki piersiowej w dół.

Vogel mimo tragicznego wypadku, który przerwał jej karierę, nie zamierza wycofywać się z publicznej aktywności. Mistrzyni olimpijska postanowiła spróbować swoich sił w polityce lokalnej – startuje w wyborach samorządowych do rad rodzinnego miasta – Erfurtu. W majowych wyborach była kolarka będzie reprezentować CDU. – Chcę dać coś w zamian, ponieważ kocham moje rodzinne miasto – stwierdziła w rozmowie z CNN Sport Niemka. Pytana o to, czy w polityce chce zajść tak daleko jak w sporcie, odpowiedziała: „Może tak, może nie. Nie wiem. Dajcie mi te pięć lat (tyle czasu trwa kadencja 50-osobowej rady miasta – red.) w Erfurcie, a zobaczę, czy mi się to spodoba” .

Czytaj także:

Dwukrotna mistrzyni olimpijska sparaliżowana po wypadku. Musi zakończyć karierę