To miejsce to raj na ziemi dla miłośników psów. „Golden retrievery to najcudowniejsza rasa zwierząt”

To miejsce to prawdziwy raj na ziemi dla miłośników psów. Niewielka rodzinna hodowla położona w miejscowości Eden w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych zajmuje się hodowlą psów rasy golden retriever. – Kochamy nasze zwierzaki z całego serca. Chcemy pokazać, że jest to najcudowniejsza rasa zwierząt na świecie – podkreśla rodzina Harrisów., właściciele hodowli. Zwierzęta tej rasy są uznawane za idealne psy domowe. Są bowiem bardzo łatwe do ułożenia i przyjazne dla dzieci. Uwielbiają towarzyszyć człowiekowi we wszystkich jego aktywnościach. Ponadto, są w większości bardzo chętne do zabawy i mogą mieszkać w jednym mieszkaniu z kotami i innymi zwierzętami. Golden retrievery mają łagodne usposobienie.

Golden retrievery to psy średniej wielkości. Samce osiągają od 56 do 61 cm wysokości w kłębie, a suczki mają od 51 do 56 cm. Waga u tych psów waha się w zależności od wielkości i płci między 30 a 40 kg. Psy stały się szczególnie popularne po 1913 toku, kiedy to brytyjski związek kynologiczny oficjalnie uznał istnienie rasy. Dobry węch i dobrze rozwinięty instynkt łowczy prowadzi z kolei do tego, że te retrievery chętnie wykorzystywane są w akcjach policyjnych i ratunkowych, zarówno jako psy ratujące, jak i na przykład tropiące ładunki wybuchowe czy narkotyki.

