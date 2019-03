Karykatura Kaczyńskiego i ukrzyżowana liberalna Polska. O niemieckiej paradzie znów jest głośno

W ostatni poniedziałek karnawału, w krajach niemieckojęzycznych obchodzony jako Rosenmontag, odbywają się duże parady z muzyką. W Duesseldorfie jak co roku pojawiły się karykatury przedstawiające w zgryźliwy sposób czołowych bohaterów europejskiej sceny politycznej. Bohaterami instalacji zostali tradycyjnie m.in. Donald Trump, Jarosław Kaczyński czy Theresa May.

"Polska - więzień Kościoła"

Za platformą szła osoba w przebraniu biskupa w towarzystwie statystów w więziennych uniformach. "Polska - więzień Kościoła" - brzmiał napis na transparencie.



Jarosław Kaczyński i ukrzyżowana liberalna Polska

Prezes PiS został w tym roku przedstawiony jako winny ukrzyżowania "liberalnej Polski". Jej figura z flagą UE na piersi i zakneblowanymi ustami jest przywiązywana do krzyża, na którym siedzi uśmiechnięty Jarosław Kaczyński, trzymający sznur.



Matteo Salvini

Wicepremier Włoch Matteo Salvini, lider prawicowej Ligi Północnej, przedstawiony został nago, z ogromnymi piersiami, z których karmią się rasizm i nacjonalizm.



Władimir Putin i Donald Trump

Kolejna poświęcona Trumpowi instalacja to nawiązanie do zerwania traktatu INF. Prezydencji USA i Rosji przedstawieni jako pacynki sterowane przez szkielet uosabiający śmierć, trzymają w rękach strzępy dokumentu.



Biskup w hamaku

Dostało się także hierarchom Kościoła. Na zdjęciu widać instalację z biskupem rozłożonym na hamaku między dwoma pękającymi krzyżami.



Bjoern Hoecke w objęciach Goebbelsa

W trakcie parady - rzecz jasna - nie zabrakło także nawiązań do niemieckiej polityki. Polityk AfD Bjoern Hoecke, który m.in. sprzeciwia się budowie Pomnika Holokaustu w Berlinie, ukazany został w objęciach Josepha Goebbelsa, nazistowskiego zbrodniarza i twórcy propagandy III Rzeszy.



Theresa May

Nie zabrakło także szyderstw z brytyjskiej premier Theresy May. Polityk przedstawiona została z monstrualnie długim nosem, który przebija figurę personifikującą Brytyjczyka symbolizującego tamtejszą ekonomię.



Donald Trump i książę Arabii Saudyjskiej

Prezydent Stanów Zjednoczonych został sportretowany dwukrotnie. Pierwsza rzeźba przedstawia go jako aniołka, który z błogim uśmiechem i zamkniętymi oczami podąża za następcą saudyjskiego tronu. Książę ibn Salman uzbrojony jest w zakrwawioną piłę mechaniczną, co stanowi czytelne nawiązanie do zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w konsulacie saudyjskim w Turcji, za którego zleceniem miał stać właśnie książę.