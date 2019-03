„Ja powołałem cię do życia, ja cię zabiję”. Syn pisarza sprawcą wstrząsającej zbrodni

„Podwójne zabójstwo na północy Moskwy było straszne nawet dla policjantów. Mężczyzna po zabiciu żony i syna zostawił na ścianach napisy wykonane krwią. Zamordował dziecko z taką nienawiścią, że na jego ciele znaleziono 62 rany” – donosi telewizja 360 stopni.

O tragedii stało się głośno 2 marca. Julia Iwanowa z moskiewskiej prokuratury poinformowała, że w domu przy ul. Jasny przejazd znalezione zostały zwłoki 29-letniej kobiety i 6-letniego dziecka z licznymi ranami kłutymi. W pomieszczeniu znajdował się także mąż zamordowanej, który podjął próbę samobójczą. Śledczy przyjmują, że to własnie on odpowiada za zabójstwo najbliższych, którego dokonał przy użyciu noża i śrubokrętu. W momencie, gdy doszło do zbrodni, w budynku znajdowała się jeszcze starsza kobieta – właścicielka mieszkania i babka zamordowanej. To ona wezwała policję.

Na razie nie wiadomo, jaki był motyw sprawcy. Na ścianie mieszkania znaleziono wykonane krwią napisy: „Ja powołałem ciebie do życia, ja ciebie zabiję” i „Judasz – Masza” .