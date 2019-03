Luke Perry nie żyje. Żegnają go aktorzy z „Riverdale" i „Beverly Hills, 90210"

W poniedziałek 4 marca 2019 roku w wieku 52 lat zmarł Luke Perry. Aktor w ostatnim czasie miał problemy ze zdrowie. Przeszedł ciężki udar. O jego śmierci poinformował portal TMZ. Pod koniec lutego aktor został zabrany do szpitala ze swojego domu w Sherman Oaks. Luke Perry przebywał ostatnio w Los Angeles, gdzie w wytwórni Warner Bros kręcił zdjęcia do nowego sezonu „Riverdale” .

Luke Perry to aktor, który zyskał popularność na całym świecie dzięki roli Dylana McKaya w hicie lat 90., serialu „Beverly Hills, 90210”. Występował ostatnio jako Fred Andrews w serialu „Riverdale” . Niedawno pojawiła się również informacja, że nakręcony zostanie reboot „Beverly Hills, 90210”. Produkcja potwierdziła, że zagrają w nim Jason Priestley, Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling i Ian Ziering.

Gwiazdy dzielą się wzruszającymi wspomnieniami

Śmierć aktora wstrząsnęła środowiskiem filmowym. W mediach społecznościowych wzruszające wpisy zamieścili między innymi aktorzy „Beverly Hills 90210”: Shannen Doherty, Gabrielle Carteris oraz Ian Ziering, twórca serialu „Riverdale" Roberto Aguirre-Sacasa oraz aktorka wcielająca się w jedną z ról w tej produkcji – Molly Ringwald.

Leonardo DiCaprio „Luke Perry był dobrym i niezwykle utalentowanym artystą. To był zaszczyt móc z nim pracować. Jestem myślami z jego bliskimi"



Selma Blair „Luke Perry. Jedna z najmilszych osób, jaką kiedykolwiek spotkałam. Nie miałam okazji bliżej go poznać. Moje serce pęka"



Molly Ringwald „Moje serce jest złamane. Będę bardzo tęsknić za tobą"



Roberto Aguirre-Sacasa „Mam złamane serce. Luke był ojcem, bratem, przyjacielem, mentorem. Każdej nocy, zanim kręcił kolejną scenę, dzwonił do mnie i rozmawialiśmy o wszystkim"



Gabrielle Carteris „Mam złamane serce i nie mam słów"



Ian Ziering „Drogi Luke, już zawsze będę wspominać chwile, które przeżywaliśmy razem przez ostatnie trzydzieści lat"



Shannen Doherty „Mój przyjaciel. Trzymaj się mocno. Daję ci moją siłę"