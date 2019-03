Jak wyglądają gwiazdy bez retuszu? „Nie porównuj się do osób, których zdjęcia widzisz na Instagramie”

„Chcę pokazać współczesne standardy dotyczące urody, które są prezentowane na Instagramie (duże usta, długie rzęsy, odpowiednie konturowanie twarzy, cienki nos). Proszę, nie trać swojej osobowości” – napisali twórcy profilu Beauty.False na Instagramie pod jednym z opublikowanych zdjęć. Zachęcają swoich odbiorców, by nie ulegali „współczesnej presji piękna” i byli sobą. Przekonują, że spektakularne fotografie, które widzimy na Instagramie, czasami mają niewiele wspólnego z rzeczywistością – duży wpływ na efekt końcowy ma oświetlenie, a także edycja w programach graficznych.

Na profilu Beauty.False można znaleźć zdjęcia gwiazd z pierwszych stron gazet takich jak Kim Kardashian, a także wielu instagramowych modelek, które śledzi tysiące internautów. Twórcy wspomnianego profilu zestawiają fotografie tych osób, które one same publikują na Instagramie, z tymi, które nie zostały poddane żadnej obróbce graficznej. Efekt? Oceńcie sami. „Proszę nie porównuj się do osób, których zdjęcia widzisz na Instagramie. Nie wszystko co widzisz w tym medium odzwierciedla rzeczywistość” – apelują twórcy omawianego profilu.

Tana Mongeau, celebrytka



Corinne Olympios, modelka



Jelena Karleuša, piosenkarka



Kris, modelka na Instagramie



Zara Mcdermott, celebrytka



Madison Beer, piosenkarka



Nima Benati, fotografka



@nxshaya, modelka z Instagrama



Lottie, modelka



Tyne-Lexy Clarson, piosenkarka i aktorka



Anastasiya Kvitko, modelka



Kim Kardashian