Rzadki gatunek orangutana wyginie? Indonezyjski sąd podjął kontrowersyjną decyzję

Jak podaje BBC, indonezyjski sąd zgodził się na to, by na terenie Sumatry Północnej, a konkretnie lasu Batang Toru, powstała elektrownia wodna. Koszt jej wybudowania szacuje się na blisko 1,5 miliarda złotych. Olbrzymia inwestycja niesie ze sobą plan wycięcia hektarów drzew, a co za tym idzie, zniszczenia miejsca bytowania rzadkich orangutanów. Gatunek Tapanuli został odkryty w 2017 roku, a aktywiści twierdzą, że w naturalnym środowisku żyje zaledwie 800 jego przedstawicieli. Jeden z naukowców w rozmowie z BBC ocenił, że budowa elektrowni to prosta droga do zniszczenia tego gatunku.

Co z innymi gatunkami?

Elektrownia wodna ma powstać do 2022 roku. Zgodnie z planami indonezyjskich władz, inwestycja umożliwi dostarczanie elektryczności całej prowincji Sumatry Północnej. Budową interesują się także Chińczycy, a The Bank of China jest jednym z podmiotów inwestujących w powstanie elektrowni. Przeciw temu pomysłowi wystąpili aktywiści z grupy Indonesian Forum for the Environment, którzy wystąpili na drogę sądową. Wymiar sprawiedliwości orzekł jednak, że nie ma przeciwwskazań na przeprowadzenie planowanej inwestycji. Innego zdania są ekolodzy.