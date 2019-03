Dom mody Chanel zorganizował pokaz ostatniej kolekcji Lagerfelda. Wśród modelek Penelope Cruz

Relację z pokazu organizowanego w hali Grand Palais przeprowadził „The Guardian”. Sceneria show nawiązywała do górskich domków leżących na terenie Tyrolu. Nie zabrakło zimowych motywów, a organizatorzy zadbali o jak największy realizm. Dym unoszący się z drewnianych chatek czy śnieg zalegający na drzewach to wyraz troski o to, by pokaz był dopięty na ostatni guzik, czyli tak, jak życzyłby sobie tego Karl Lagerfeld.

Dziennikarze „The Guardian” zauważyli, że pokaz ostatniej kolekcji zmarłego w połowie lutego projektanta przypominał bardziej celebrację niż pożegnanie. Na wybiegu pojawiły się m.in. Claudia Schiffer, Anna Wintour oraz Cara Delevingne. Nie mogło zabraknąć także Penelope Cruz, która na pokazach Chanel pojawia się od 1999 roku, a od niedawna jest ambasadorką marki. Show rozpoczęto minutą ciszy, a dla każdego z gości przygotowano m.in. reprodukcję szkicu Lagerfelda, przedstawiającego jego samego spacerującego u boku Coco Chanel. Dom mody zdradził, że szykuje kolejne wydarzenia upamiętniające zmarłego projektanta. Szczegóły są jednak na razie trzymane w tajemnicy.

Kim był Karl Lagerfeld?

Karl Lagerfeld to urodzony w Niemczech projektant mody, wieloletni dyrektor artystyczny domu mody Chanel i fotograf. W 1953 roku wyemigrował z matką do Paryża, gdzie na stałe osiadł. Dwa lata później zwyciężył w prestiżowym konkursie mody, co otworzyło mu drzwi do pracy w domu mody Balmain. W późniejszych latach karierę wiązał z markami takimi jak Krizia, Charles Jourdan i Valentino. W 1972 wraz z domem mody Chloé stworzył biało-czarną kolekcję Deco, która stanowiła początek jego międzynarodowej kariery. W 2007 roku jego marka zmieniła nazwę z „Lagerfeld Gallery” na „Karl Lagerfeld”. W 2004 roku zaprojektował kolekcję dla H&M, jako pierwszy z serii „wielkich projektantów”, którzy współpracowali z tą marką. Projektant zmarł 19 lutego.