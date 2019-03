Zakończono akcję poszukiwawczą na Nanga Parbat

W niedzielę 3 marca część zespołu Alexa Txikona została zabrana z bazy pod K2. Ze względu na trudne warunki pogodowe śmigłowce zostały uruchomione dopiero w poniedziałek 4 marca w godzinach porannych. Zgodnie z planem członkowie ekipy ratunkowej (Tixona, Grado, Zuloaga, Ullah Baig) zostali wysadzeni w pobliżu obozu I na wysokości około 5000 metrów, pod żebrem Mummery'ego. Z informacji ambasadora Stefano Pontecorvo wynika, że helikopter leciał mimo nisko wiszących chmur ograniczających widoczność. Alex Txikon teraz wraz z Felixem zmierzali w kierunku obozu II.

Anna Piunowa przekazała, że w środę 6 marca zespół pod wodzą Txikona, który poszukiwał śladów obecności Nardiego i Ballarda, zakończył swoją działalność. Grupa prowadziła poszukiwania w rejonie drogi Kinshofera i nie udało się odnaleźć żadnych znaków. Piunowa podkreśliła, że akcja poszukiwawcza z każdym dniem staje się coraz trudniejsza, również z powodu zagrożenia lawinowego. Dalsze poszukiwania himalaistów mają być prowadzone przede wszystkim przy pomocy dronów.



Zaginieni himalaiści



Od 24 lutego nie ma kontaktu z dwoma wspinaczami - Daniele Nardim i Tomem Ballardem, którzy chcieli zdobyć szczyt Nanga Parbat. W piątek 1 marca śmigłowiec z bazy pod K2 miał wylecieć pod ścianę Diamir. Firma Askari, która organizuje komercyjne loty zażądała wpłaty zaliczki. Na pokrycie kosztów zgodziła się rodzina Daniela Nardiego. Wiadomo było jednak, że z powodów technicznych kwoty nie uda się szybko przekazać. W związku z tym (skutecznie) interweniował ambasador Stefano Pontecorvo. W międzyczasie okazało się, że warunki atmosferyczne znacząco się pogorszyły. Wzrosła siła wiatru, zaczął padać śnieg, co uniemożliwiło transport zespołu spod K2. Akcja miała zostać wznowiona w sobotę 2 marca, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.

Przyjaciele wspinaczy zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które wykorzystane zostaną do organizacji poszukiwań wspinaczy, którzy nie dają znaku życia od niedzieli 24 lutego. „Jesteśmy przyjaciółmi Daniele. On jest w naszych sercach. Daniele i Tom, których dotyczy zbiórka, są nieosiągalni od 24 lutego. Dlatego chcemy pomóc w organizacji ich poszukiwań. Daniele jest nie tylko naszym przyjacielem, ale też bratem, źródłem inspiracji, a przede wszystkim miłości do życia. Chcemy upewnić się, że Tom i Daniele wrócą do domu” – apelowali.

