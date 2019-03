Rewolucja w pracy stewardess? Linie wprowadzają nowe zasady odnośnie makijażu i ubrania

Zmiany dotyczą przede wszystkim makijażu. „The Guardian” donosi, że stewardessy pracujące dla linii Virgin Atlantic nie będą już musiały nosić mocnego make-upu, z którym były kojarzone do tej pory. Mogą nawet całkowicie zrezygnować z makijażu. Panie wchodzące w skład personelu pokładowego mogą także zapomnieć o intensywnych czerwonych szminkach, chociaż są zachęcane, by stosować się do wskazówek opisanych przez firmę. Uwzględniono tam m.in. polecane kolory pomadek czy rodzaje podkładów.

Teraz mogą „wyrażać siebie”

Co więcej, stewardessy będą mogły przychodzić do pracy w spodniach. Jest to rewolucyjna zmiana, ponieważ przewoźnik do tej pory był kojarzony z wizerunkiem stewardessy ubranej w czerwony, często obcisły strój. Mark Anderson reprezentujący Virgin Atlantic stwierdził, że nowe wytyczne „mają zapewnić zespołowi większy wybór sposobów, w jaki chcą wyrażać siebie w pracy” .

„The Guardian” przypomina, że tanie linie lotnicze takie jak Jet czy Ryanair, stosują mniej restrykcyjne zasady dotyczące makijażu i stroju. Wielu innych międzynarodowych przewoźników wciąż jednak wymaga od swojego personelu pokładowego dostosowania się do określonych wytycznych. Należą do nich chociażby izraelskie linie El Al, które wymagają, by stewardessy nosiły szpilki, które mogą zdjąć jedynie wówczas, gdy wszyscy pasażerowie zajmują miejsca siedzące.

Czytaj także:

Niespotykana transakcja w samolocie. Zapłacił, bo jest otyły