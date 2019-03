Chwile grozy na statku Norwegian Escape. Jednostka przechyliła się na bok, są nagrania

Statek pasażerski Norwegian Escape, należący do floty Norwegian Cruise Line, w niedzielę 3 marca był w drodze do portu na Florydzie, kiedy doszło do „nagłego, silnego podmuchu wiatru” , którego prędkość szacuje się na około 185 km/h. Statek przechylił się wówczas w stronę jednej z burt.

Więcej informacji na ten temat podała amerykańska Norwegian Cruise Line w serii twittów. „Zgłoszono kilkanaście obrażeń. Osoby te otrzymały natychmiastową pomoc od personelu medycznego na statku” – pisali w niedzielę przedstawiciele firmy. „Nie doszło do żadnych uszkodzeń statku. Kontynuujemy podróż” – dodano.

We wtorek statek z 4200 pasażerami na pokładzie i 1700 członkami załogi przybył do Port Canaveral na Florydzie.

W internecie pojawiło się kilka nagrań z momentu zdarzenia. Widać na nich, jak pasażerowie krzyczą i próbują złapać się czegokolwiek, aby się nie przewrócić. Słychać też, jak rozbijają się naczynia i przewracają różne obecne na statku obiekty.