William i Kate odwiedzili kolejne miasto. To tam w przeszłości pojawiła się Diana

Działalność członków rodziny królewskiej jest na bieżąco relacjonowana w mediach społecznościowych. Z wpisów publikowanych przez pałac Kensington dowiadujemy się, że książę William i księżna Kate pojawili się ostatnio w Blackpool. Magazyn „People” donosi, że podczas wizyty w tym leżącym na zachodnim wybrzeżu miasteczku nie zabrakło wątków osobistych. Para książęca pojawiła się w Blackpool Tower, gdzie w 1992 roku goszczono księżną Dianę. Na miejscu obejrzeli lustro, które zostało uroczyście odsłonięte przez matkę Williama.

Podczas wizyty nie zabrakło także spotkań z mieszkańcami, którzy gromadzili się na ulicach miasta, by zobaczyć członków rodziny królewskiej. – Blackpool zawsze było jednym z najładniejszych miast Wielkiej Brytanii leżących na wybrzeżu. Jest znane ze swoich plaż, promenady, kultowych miejsc i oszałamiających iluminacji. Ale istnieje też smutniejsza strona Blackpool i nie powinniśmy unikać podejmowania tej kwestii – argumentował książę William podczas przemowy. Zwracał uwagę na to, że miasto do dzisiaj ponosi konsekwencje kryzysów ekonomicznych i fali bezrobocia.

Wizyta w Irlandii Północnej

Kilka dni temu para książęca odwiedziła Irlandię Północną, gdzie doszło do serii spotkań z mieszkańcami kraju. Podczas jednej z rozmów padły słowa, które są teraz cytowane przez brytyjskie media. Księżna Kate pytana o plany nie wykluczyła, że chciałaby urodzić kolejne, czwarte już dziecko.

Jak podaje portal Metro, wspomniane słowa padły podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości Ballymena. To tam tłum fanów rodziny królewskiej oczekiwał na księżną Kate i księcia Williama. Kate podczas rozmowy z ojcem małego dziecka stwierdziła, że patrząc na maluchy czuje się „melancholijnie”. – Myślę, że William byłby nieco zmartwiony – dodała księżna Cambridge pytana o to, czy planuje kolejne dziecko. Przypomnijmy, wkrótce rodzina królewska poszerzy się o potomka Harry'ego i Meghan.

Grali w piłkę, nalewali piwo

Program wizyty w Irlandii Północnej był dla pary książęcej bardzo napięty. Pierwszego dnia Kate i William pojawili się na stadionie Windsor Park, gdzie księżna zagrała w piłkę z młodymi piłkarkami. Jej mąż również spróbował swoich sił w starciu z członkami akademii dla juniorów. Para książęca wzięła także udział w okolicznościowym przyjęciu, a media społecznościowe obiegło nagranie, na którym Kate nalewa piwo.

Nie zabrakło również spotkań z przedstawicielami organizacji charytatywnych, które wspierają młodzież. Para książęca rozmawiała również z funkcjonariuszami policji, którzy opowiedzieli o wyzwaniach, jakie napotykają podczas swojej służby.

