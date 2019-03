Książę Harry zaprosił księżną Meghan na scenę podczas WE Day. Tłum oszalał z radości

Książę Harry wygłosił wzruszające przemówienie, kierując je do 12 tysięcy zgromadzonych osób, zanim poprosił księżną Meghan, aby dołączyła do niego na scenie. Nie trudno się domyślić, że obecni najbardziej zapamiętają ten właśnie moment. Halę wypełniły oklaski, gdy książę Sussex poprosił Meghan, aby do niego dołączyła. – Teraz spróbuję wyciągnąć moją żonę na scenę – powiedział. Meghan złapała dłoń księcia i weszła na scenę, a następnie przytuliła się do męża. Tłum dosłownie oszalał z radości. Księżna nie zabrała głosu, jednak pomachała do obecnych. Harry z kolei zaznaczył: „Kochani, my jesteśmy z wami. Zabierzcie się do pracy” .

Podczas swojego przemówienia Harry w pewnym momencie zwrócił się do swojej małżonki. Kiedy przypominał o problemach zdrowia psychicznego, zmian klimatu i innych globalnych problemów dotykających młodych ludzi, zdradził, że Meghan często przypomina mu, by skupiał się „na miłości, a nie na nienawiści” .