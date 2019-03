Ten pies ma niemal 2 mln obserwujących na Instagramie. Jeszcze kilka lat temu żył na ulicy

Chociaż jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się to nieprawdopodobne, to jednak ten trend jest coraz bardziej zauważalny w mediach. Profile ukazujące zdjęcia czworonogów są często popularniejsze niż konta powiązane z ludźmi, nawet jeśli są to celebryci. Historia Marnie poniekąd dostarcza odpowiedzi na pytanie, dlaczego psy cieszą się takim zainteresowaniem w mediach społecznościowych.

Profil 17-letniego psa Marnie obserwuje na Instagramie 1,9 mln użytkowników. Historia psa rasy shih tzu została przedstawiona na dedykowanej mu stronie internetowej. Dowiadujemy się z niej, że Marnie przez lata żyła na ulicy. Po tym, jak znaleźli ją pracownicy schroniska, trafiła do ośrodka. U psa zdiagnozowano liczne schorzenia, takie jak gnijące dziąsła, częściowe uszkodzenie wzroku w lewym oku oraz częściowe upośledzenie słuchu. Ma konto na Twitterze i gra w reklamach Weterynarze przeprowadzili szereg zabiegów. Usunęli zęby Marnie, przez co na zdjęciach widać, jak język psa wypada z pyska. Udało się uratować wzrok czworonoga, chociaż jego oko wciąż wygląda nietypowo. Niestety, nie udało się wyleczyć upośledzenia słuchu. Mimo, iż wygląd shih tzu znacznie odbiegał od przyjętego ideału, udało się znaleźć osobę zainteresowaną adopcją. Pies trafił do mieszkającej w Nowym Jorku Shirley Brahy, która pracowała w telewizji jako producentka. Marnie w nowym domu zaczęła powracać do pełni sił, a jej właścicielka wpadła na pomysł założenia konta na Instagramie. To okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ od momentu zamieszczenia pierwszego zdjęcia psa w 2014 roku, jego popularność ciągle rosła. Pupil ma także swój profil na Twitterze, a sława przyniosła mu propozycję udziału w nagraniach reklam. Marnie wystąpiła m.in. w materiale przygotowanym na potrzeby sklepu internetowego Avvo. Czytaj także:

Mieszane rasy psów. Te zdjęcia podbiją twoje serce!

Ten pies podbija media społecznościowe. Poznajcie uroczą Marnie Galeria: