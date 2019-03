Kolejny alarm bombowy w Wielkiej Brytanii. Ewakuowano część kampusu uniwersytetu

Jak podaje BBC, podejrzana paczka została znaleziona w dziale pocztowym uniwersytetu w Glasgow. Na miejsce wezwano odpowiednie służby, a zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni zostali ewakuowani. Odwołano także zajęcia oraz zamknięto dostęp do budynków leżących na terenie kampusu. Specjaliści od ładunków wybuchowych przeprowadzili kontrolowaną eksplozję materiałów umieszczonych w przesyłce, a policja przekazała, że podczas wybuchu nikt nie ucierpiał. Godzinę później podobną paczkę znaleziono na uniwersytecie w Essex.

Paczki w Londynie

Szkocka policja poinformowała, że w sprawie paczki podłożonej na uniwersytecie w Glasgow zostanie wszczęte śledztwo, które mundurowi przeprowadzą we współpracy z Metropolitan Police. Ma to związek z podobnymi odkryciami, jakie dokonali funkcjonariusze z Londynu. To tam w środę na lotnisku Heathrow, stacji Waterloo oraz w porcie lotniczym Londyn-City znaleziono koperty w formacie A4, które zawierały małe urządzenia wybuchowe domowej roboty. Sprawą zainteresowały się służby antyterrorystyczne, a zdarzenia z Glasgow i Londynu są traktowane jako powiązane.