Jest nazywany „najprzystojniejszym lekarzem na świecie”. W mediach promuje zdrowy tryb życia

Na początek garść statystyk. Profil „Doktora Mike'a” na Instagramie obserwuje 3 mln użytkowników. Jego kanał na YouTube subskrybuje ponad 300 tys. internautów więcej. Szczegółowe informacje na temat 30-letniego lekarza dostarczają publikacje na jego temat, w tym artykuł opublikowany przez Fox 5.

Promuje zdrowy tryb życia i udziela porad

Mikhail Varshavski urodził się w 1989 roku w Rosji. Jego ojciec był lekarzem, a matka profesorem matematyki. W latach 90. cała rodzina przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Varshavski już w szkole średniej był nazywany „Doktorem Mike'm”, ze względu na profesję ojca. Przyszła gwiazda mediów społecznościowych szybko odkryła zamiłowanie do nauk ścisłych. Varshavski ukończył New York Institute of Technology oraz zdobył tytuł Doctor of Osteopathic Medicine. Rozpoczął praktykę w szpitalu, a w 2012 roku założył konto na Instagramie.

Początkowo „Doktor Mike” chciał pokazywać internautom, jak wygląda codzienność lekarza, jednak rosnąca popularność skłoniła go do realizowania się również w internecie. Cztery lata później założył kanał na YouTube, gdzie publikuje materiały z zakresu medycyny. Internauci mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy na temat interesujących ich zagadnień, ale także uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich kwestie. Varshavski poprzez media społecznościowe promuje zdrowy tryb życia oraz udziela porad. Część mediów nazywa go „najprzystojniejszym lekarzem na świecie”, a magazyn „People” w 2015 roku pokusił się o przyznanie mu tytułu „Najseksowniejszego Żyjącego Lekarza”.