LaToya Jackson twierdziła, że Michael Jackson był pedofilem? Przypomniano jej wywiad z lat 90.

„Leaving Neverland” to dokument, którego bohaterami są Wade Robson i James Safechuck, oskarżający Michaela Jacksona o pedofilię. Po premierze dokumentu, światło dzienne ponownie ujrzał wywiad LaToyi Jackson z 1993 roku. Jak podaje news.yahoo.com, piosenkarka oskarżyła swojego starszego brata Michaela o bycie „drapieżnym pedofilem”.

Artystka powiedziała wówczas również, że „nie może i nie będzie cichą powierniczką zbrodni brata przeciwko małym, niewinnym dzieciom”. – Jeśli będę milczała to oznacza, że będę podsycać poczucie winy i upokorzenia, które odczuwają (wykorzystane – red.) dzieci – dodała piosenkarka. Podczas wywiadu LaToya Jackson stwierdziła również, że widziała czeki opiewające na „wielkie sumy”, które otrzymywali rodzice tych dzieci.

Piosenkarka ujawniła także, że sama była ofiarą wykorzystania seksualnego. – Sama jestem ofiarą i wiem, jak to jest. Te wspomnienia będą prześladować dzieci do końca życia – wyznała. – Bardzo kocham Michaela, ale czuję się zaniepokojona sytuacją wykorzystanych dzieci, ponieważ one już nie mają życia – stwierdziła w emocjonalnym wystąpieniu.

„Leaving Neverland”

Dokument „Leaving Neverland” opowiada o podobnych doświadczeniach dwóch chłopców – dziesięcioletniego Jamesa „Jimmego” Safechucka i siedmioletniego Wade’a Robsona, których miał molestować Michael Jackson. Dzieci i ich rodzice, zafascynowani piosenkarzem, który był wówczas u szczytu swojej kariery, zostali zaproszeni do jego bajkowego świata rancza „Nibylandia” (ang. Neverland). Na podstawie przejmujących wywiadów z obecnie 37-letnim Safechuckiem oraz 41-letnim Robsonem, ich matkami, żonami i rodzeństwem twórcy dokumentu HBO rekonstruują historię długotrwałego wykorzystywania i analizują skomplikowane emocje, które sprawiły, że po narodzinach swoich synów obaj mężczyźni postanowili stawić czoła traumom z dzieciństwa.

Film, który na nowo powraca do pytań o pedofilskie zachowania „króla popu”, dostępny jest w Polsce na platformie HBO od piątku 8 marca. W reakcji na dokument, który kilka dni wcześniej pokazany został w innych krajach, wiele stacji radiowych zrezygnowało z emisji piosenek artysty. Chodzi m.in. o rozgłośnie w Nowej Zelandii czy brytyjskie BBC 2. Na podobny ruch zdecydowały się w Polsce władze Radia Zet.