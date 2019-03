Chelsea Manning trafiła do aresztu za odmowę składania zeznań

Sędzia z Wirginii nakazała aresztowanie Chelsea Manning do czasu zakończenia pracy ławy przysięgłych lub do momentu, kiedy była analityczka wywiadu zdecyduje się złożyć zeznania. Manning twierdzi, że powiedziała już wszystko, co wie.

Z informacji podanych przez BBC wynika, że 31-letnia Manning powiedziała sędzi, że „zaakceptuje każdą decyzję, jaką podejmie” w związku z tym, że odmawia złożenia zeznań. Jej prawnicy prosili, aby zarządzono areszt domu, ze względu na stan zdrowia ich klientki, jednak sędzia podkreśliła, że w zakresie opieki zdrowotnej potrzeby zaspokaja United States Marshals Service.

Prokuratorzy amerykańscy od lat badają sprawę WikiLeaks. W listopadzie 2018 roku nieumyślnie ujawnili możliwe zarzuty wobec założyciela WikiLeaks Juliana Assange, w dokumentach sądowych z odrębnej sprawy.

Była amerykańska analityczka wywiadu została uznana w 2013 roku winną szpiegostwa, zdrady tajemnicy państwowej, oszustw komputerowych oraz kradzieży. W sierpniu tego samego roku została skazana na 35 lat pozbawienia wolności, degradację do stopnia szeregowej i wydalenie ze służby. W styczniu 2017 roku Barack Obama złagodził jej wyrok do 7 lat liczonych od dnia aresztowania. Manning zwolniona została w maju 2017.

