116-letnia Japonka najstarszą żyjącą osobą na świecie. Czekolada i gry planszowe receptą na długowieczność?

Kane Tanaka urodziła się 2 stycznia 1903 roku. Przyszła na świat jako siódme z ośmiorga dzieci. Wyszła za mąż za Hideo Tanakę w 1922 roku, zaledwie cztery dni po swoich 19 urodzinach. Para doczekała się czwórki dzieci. Małżeństwo podjęło także decyzję o zaadoptowaniu piątego. Hideo prowadził rodzinną firmę, która zajmowała się sprzedażą ryżu i makaronu. Kane przejęła obowiązki męża, gdy ten w 1937 roku został powołany do armii podczas drugiej wojny chińsko-japońskiej.

116-letnia Japonka Kane Tanaka z Fukuoki została uznana przez Księgę rekordów Guinnessa za najstarszą żyjącą osobę na świecie. Kobieta otrzymała certyfikat w domu opieki, w którym aktualnie przebywa. Podczas ceremonii Tanaka dostała w prezencie pudełko czekoladek, które natychmiast otworzyła. Kobieta została zapytana o to, jaką sytuację postrzega jako najszczęśliwszą chwilę w życiu. – Jest teraz – odpowiedziała szczęśliwa 116 latka. Jak wygląda dzień najstarszego człowieka na świecie? Tanaka zwykle wstaje o godz. 6 rano, a po południu często czas poświęca matematyce. Jedną z jej ulubionych rozrywek jest gra planszowa Othello. Czy to przepis na długowieczność? Trzeba sprawdzić, by się przekonać. Kto podejmuje wyzwanie?