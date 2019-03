Nietrafione zakupy przez internet? Ci klienci mieli wyjątkowego pecha

Konsumenci są coraz bardziej świadomi, a internetowi sprzedawcy wiedzą, że muszą walczyć o klienta na każdym kroku. Osoba, która otrzyma wyglądający zgodnie z oczekiwaniami towar często wraca do sieci, by tam zostawić pozytywny komentarz. Przychylne opinie zachęcają z kolei innych internautów, by kupić produkt na tej właśnie aukcji. Wydawać by się mogło, że przy tak działającym rynku nietrafione zakupy zdarzają się coraz rzadziej, a sprzedawcy na poważnie podchodzą do swoich obowiązków. Zdjęcia udostępnione przez serwis Bored Panda wskazują na to, że jest jednak inaczej.

Spodnie czy sukienka?

Plecak, który na zdjęciu przypominał taki w standardowym rozmiarze, a po wysłaniu przesyłki idealnie pasował na... kota. Spodnie, które okazywały się sukienką czy buty przypominające bardziej za duże kapcie niż obuwie w oryginalnym fasonie. Okazuje się, że nie są to odosobnione przypadki, a wina często leży po stronie sprzedawcy. Towar niezgodny z opisem może być reklamowany, a takie historie jak opisane przez Bored Panda z pewnością nie wpłyną dobrze na opinię sprzedającego.