Kwiaty na pustyni. Fatamorgana czy rzeczywistość?

Po tygodniach obfitych opadów deszczu i utrzymujących się dość ciepłych temperaturach, pustynny park stanowy Anza-Borrego został zalany przez może kwiatów – pojawiło się mnóstwo żółtych i fioletowych roślin. Co ciekawe, z obserwacji wynika, że to zjawisko występuje jedynie raz na dziesięć lat. To pewnego rodzaju ewenement, ponieważ na terenie pustynnego parku stanowego Anza-Borrego w okresie dwóch lat, rośliny zakwitły już po raz drugi. Pustynia położona jest w Stanach Zjednoczonych w stanie Kalifornia.

Opisywane zjawisko przyciąga tłumy. Wiele osób chce na własne oczy zobaczyć, tysiące kwiatów pokrywających – w niektórych rejonach – brązową ziemię. Pokonują długie odległości, by dotrzeć na miejsce i wykonać serię zdjęć. Następnie udostępniają je w mediach społecznościowych. „To tak piękne, że aż nierealne”, „Wygląda bajkowo”, „Zapiera dech w piersiach” – to tylko niektóre komentarze internautów.

Prognozuje się, że jeżeli temperatury drastycznie nie spadną, w następnych miesiącach zjawisko może się nasilić i rozprzestrzenić na pobliskie obszary.