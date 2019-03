46 wędkarzy dryfowało na krze. Natychmiastowa reakcja straży przybrzeżnej

Lokalna straż przybrzeżna poinformowała, że 46 wędkarzy utknęło na krze, która dryfowała, po zarwaniu się lodu, na jeziorze Erie. Mężczyźni zostali uratowani przez funkcjonariuszy straży przybrzeżnej. Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach porannych. – Wszyscy krzyczeli. Na początku trochę spanikowałem. (…) Było kilku mężczyzn, którzy byli przerażeni, a my ich uspokoiliśmy i zorientowaliśmy się, jaka jest sytuacja – powiedział James Gibelyou w jednym z wywiadów, opisując przebieg akcji. Dwóch rybaków zostało przetransportowanych do lokalnego szpitala.

Straż przybrzeżna wydała ostrzeżenia. Dotyczą one nie tylko obszaru jeziora Erie, ale również regionu Wielkich Jezior. „Kiedy temperatury zaczynają się podnosić, apelujemy, aby nie wchodzić na lód" – podano w oficjalnym komunikacie. „Lód może wyglądać bezpiecznie, ale trudno jest określić jego grubość. Wzrost ciepłych temperatur wpływa na osłabienie wytrzymałości lodu" – dodano. Z uwagi na czyhające niebezpieczeństwo, zaleca się szczególną ostrożność.

