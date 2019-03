Te psy potrafią oczarować widownię! Skoki, ewolucje i biegi – tak się robi prawdziwe show

Lubicie oglądać wystawy psów? Myślicie o tym, by wziąć udział w takim wydarzeniu z własnymi czworonogami? Zobaczcie do czego są zdolne psy i ich właściciele, by sięgnąć po trofeum.

Crufts to wydarzenie, które odbyło się w dniach 7 – 10 marca 2019 roku w Birmingham. Było reklamowane jako „najlepsze show psów”. Sędziowie stanęli przed nie lada wyzwaniem, ponieważ udział w konkurencjach wzięło 21 tysięcy czworonogów. Cztery tysiące psów przyjechało z zagranicy, by zaprezentować swoje umiejętności. Po raz pierwszy w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele następujących ras – black and tan coonhound (umaszczenie czarne z niewielkimi podpalaniami), rosyjski toy (rasa zaklasyfikowana do sekcji spanieli miniaturowych) oraz biały owczarek szwajcarski (odmiana owczarka niemieckiego). Szczególną uwagę jury i publiczności przykuł belgijski papillon (rasa łącząca cechy spaniela i szpica) Dylan. Ten pies po prostu skradł serce sędziów! Dylan zdobył nagrodę za najlepsze show. Zobaczcie, jak z wygranej cieszyła się jego właścicielka! A tak podczas zawodów radziły sobie inne czworonogi. Czytaj także:

