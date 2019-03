Zatopiony krucyfiks widoczny pierwszy raz od lat. Jak znalazł się na dnie jeziora?

Mający długość blisko 3,3 metra krzyż, do którego przymocowana jest postać Jezusa Chrystusa, znajduje się około 260 metrów od brzegu miasta Petoskey w północnej części stanu Michigan. Historia krzyża znajdującego się na dnie jeziora Michigan sięga roku 1956, kiedy to 15-letni farmer zmarł w wypadku we wschodnim mieście Bad Axe. Jego rodzina postanowiła zamówić krucyfiks z Włoch, aby upamiętnić zmarłego nastolatka. Niestety podczas transportu krzyż został uszkodzony. Pogrążeni w żałobie krewni 15-latka nie chcieli go przyjąć. W 1962 r krzyż trafił do Little Traverse Bay niedaleko Petoskey. Został kupiony przez klub nurkowy, który nakazał umieszczenie rzeźby na dnie jeziora. Przez lata rzeźba była traktowana jako symbol upamiętniający wszystkich tych, którzy zginęli na morzu.

W 2015 roku zorganizowano pierwsze publiczne oglądanie rzeźby. W następnych latach powtórzenie akcji zostało uniemożliwione przez trudne warunki pogodowe. Oglądanie krzyża było możliwe w ubiegły weekend. Setki ludzi czekało na mrozie, dostrzec krucyfiks przez wydrążony w tafli lodu otwór.