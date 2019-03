Kobieta odcięła sobie rękę piłą tarczową. Chciała uzyskać odszkodowanie

Z ustaleń słoweńskiej policji wynika, że 21-latka odcięła sobie rękę piłą tarczową, ponieważ chciała uzyskać odszkodowanie w wysokości 400 tysięcy euro. Liczyła także na to, że jako niepełnosprawna będzie otrzymywała 3 tys. euro miesięcznie specjalnego zasiłku. Do opisywanego zdarzenia doszło w domu 21-latki, który znajduje się w stolicy Słowenii.

Kobieta przedstawiała śledczym inną wersję wydarzeń. Powiedziała, że straciła rękę w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas prac w ogrodzie. Jak twierdziła, zajmowała się wówczas przycinaniem gałęzi. Śledczy nie uwierzyli tym zapewnieniom.

Jak podaje BBC, rodzina poszkodowanej specjalnie nie przywiozła do szpitala odciętej ręki kobiety, ponieważ chciała mieć pewność, że nie uda się jej na czas przyszyć, a co za tym idzie kobieta stanie się osobą „trwale niepełnosprawną”. Na szczęście jednak ratownicy udali się na miejsce zdarzenia, gdzie odnaleźli odciętą część ciała, a następnie na sygnałach dotarli do szpitala. Przeprowadzona została operacja, w czasie której lekarzom udało się przyszyć rękę z powrotem. 21-letnia kobieta i jeden z jej krewnych zostali aresztowani pod zarzutem usiłowania oszustwa. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.

