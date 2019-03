Kim Dzong Un przez lornetkę podgląda Trumpa i Putina siedzących na koniu. O co chodzi?

Kreatywność ludzka nie zna granic. Udowodniono to już po raz kolejny. Niektórym właścicielom pewnych modeli telefonów nie podoba się to, w jaki sposób wygląda „oko aparatu” umieszczone z przodu urządzenia. Chcą, by przestało być widoczne. Postanowili, więc wziąć sprawy w swoje ręce. Uruchomili wodze fantazji, a w rezultacie pojawiło się mnóstwo wyjątkowych propozycji telefonicznych tapet. Na jakie pomysły wpadli internauci?

Jeden z użytkowników mediów społecznościowych stworzył tapetę, na której widać Kim Dzong Una w – delikatnie mówiąc – nieco innym wydaniu niż mogliśmy go obserwować dotychczas. Przywódca Korei Północnej przez lornetkę podgląda prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina. Politycy pokonują obraną drogę, przemieszczając się na koniu. Co za poziom abstrakcji! Inni, by zakryć „oko aparatu” korzystają z pomocy robotów, Minionka, a nawet... słodkich przekąsek. Wpadlibyście na to?

Czytaj także:

Ryzykowna fotografia pary z Instagrama. „Zaryzykowaliście życie tylko dla zdjęcia?”