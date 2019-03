Wzruszający list 6-latki do Donalda Tuska. Polityk odpowiedział jej na Instagramie

Polityk pochwalił się otrzymaną wiadomością na Instagramie. „Drogi panie Tusk. Mieszkam w Wielkiej Brytanii. Wiem, że opuszczamy Unię Europejską, ale myślę, że powinniśmy być przyjaciółmi” – napisała odręcznym, dziecinnym pismem 6-letnia Sophie. Dziewczynka poprosiła szefa Rady Europejskiej o podpisane zdjęcie, które zamieści w swojej „Książce Europy”. „Narysowałam panu jednorożca” – dodała Sophie na końcu listu. Były polski premier opublikował zdjęcie listu dziewczynki i opatrzył je podpisem: Zawsze będziemy przyjaciółmi Sophie.

Kolejne głosowania ws. brexitu

Telenowela związana z brexitem zdaje się nie mieć końca. Chociaż zgodnie z założeniami Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską już 29 marca, to opóźnienie związane z aneksem do porozumienia może doprowadzić do przesunięcia tego terminu. We wtorek Izba Gmin pochyliła się nad podpisaną dzień wcześniej nową umową. Rozwiązanie zostało odrzucone, co jest kolejną porażką w dorobku Theresy May.

Jakie „prawnie wiążące” propozycje rozwiązań zawarto w najnowszej umowie? Jak przekazała w poniedziałek premier Theresa May, aneks do zawartego w listopadzie 2018 roku porozumienia dotyczył w dużej mierze kwestii granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną, która jest częścią Wielkiej Brytanii. Oba kraje chcą uniknąć sytuacji, w której będą musiały powrócić do tradycyjnych kontroli granicznych i zasad obowiązujących poza państwami nienależącymi do Wspólnoty. Z drugiej strony Wielka Brytania nie godzi się na unię celną zawartą przez Unię Europejską z samą Irlandią Północną.

Rozwiązania forsowane przez brytyjską premier zostały jednak odrzucone przez Izbę Gmin. Przeciwko nowej umowie wynegocjowanej z Unią Europejską opowiedziało się 391 posłów. „Za” było 242. Wynik głosowania oznacza, że już jutro parlamentarzyści zajmą się tzw. twardym brexitem, czyli opuszczeniem Wspólnoty bez żadnej umowy. Kolejne głosowania w sprawie wyjścia z UE zaplanowano na następne dni.