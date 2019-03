Cała rodzina przeszła na dietę. Efekty pokazała na zdjęciach

Jak podaje serwis artfido.com, Jesse ma 32 lata i zawodowo zajmuje się fotografią. Nic dziwnego, że mieszkający w Chinach mężczyzna za pomocą zdjęć dokumentował wyzwanie, jakie podjął razem z rodziną. Postępy pokazał w mediach społecznościowych. Na fotografiach udostępnionych na Instagramie widać, jak przez sześć miesięcy zmienił się wygląd zarówno jego, jak i pozostałych członków rodziny.

Treningi i zdrowe jedzenie

Jesse do wspólnej zmiany trybu życia zaprosił ciężarną żonę oraz rodziców. Zadanie było tym łatwiejsze, że w związku z ciążą kobiety, do domu 32-latka wprowadzili się ojciec z matką. Jesse chciał, by swój tryb życia zmienił szczególnie ojciec, który słynął z zamiłowania do piwa. Brzuch mężczyzny urósł do dużych rozmiarów, a on sam miał problemy z pewnością siebie, tracąc powoli „pasję życia”.

32-latek dokładnie rozpisał program treningowy. Najpierw razem z bliskimi chodził na spacery, a później zaczął biegać. Następnym etapem było wspólne zapisanie się na siłownię. By sprawdzać postępy, cała rodzina ważyła się co 10 dni i robiła sobie zdjęcia.

Chociaż początkowo zmiana trybu życia miała być tymczasowa, stopniowo „wchodziła w krew” członków rodziny. Zdrowe odżywianie oraz regularne treningi do tego stopnia spodobały się 32-latkowi i jego krewnym, że postanowili kultywować te nawyki. Jesse powtarza, że najważniejszym osiągnięciem rodzinnej metamorfozy jest przemiana jego ojca, który stał się pewnym siebie mężczyzną.

