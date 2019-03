Francuski dziennik wystosował nietypowy postulat. „Żądamy dekanonizacji papieża Jana Pawła II”

Omówienie tekstu, który ukazał się także w serwisie internetowym dziennika „Le Monde" , przygotował portal wpolityce.pl. Autorkami tekstu zatytułowanego „Żądamy dekanonizacji papieża Jana Pawła II” są dwie katolickie działaczki: publicystka i biblistka Anna Soupa oraz pisarka i redaktorka Christine Pedotti. Artykuł nawiązuje m.in. do afery, jaka wstrząsnęła ostatnio francuską opinią publiczną, a która dotyczyła wykorzystywania seksualnego zakonnic przez duchownych. Pojawiają się oskarżenia o to, że znaczenie kobiet zostało przez Kościół ograniczone do sprawowania funkcji seksualnych.

„Protektor oprawców”

Autorki obarczają winą za taki stan życia „system” oraz „kulturę nadużyć”, którą ich zdaniem tworzył Jan Paweł II. Soupa i Pedotti twierdzą, że polski papież propagował swoją „koncepcję kobiety”, która opierała się na postaci Matki Bożej. „Pierwszym nadużyciem wobec kobiet jest ta idealizacja, to oszustwo, które maskuje niezliczone dyskryminacje, jakim poddane są kobiety w ich Kościele” – napisano w artykule. Jak podaje wpolityce.pl, w tekście brakuje jednak dowodów na związek maryjności Karola Wojtyły oraz Kościoła katolickiego z wykorzystywaniem zakonnic przez księży.

„Żądamy dekanonizacji papieża Jana Pawła II, protektora oprawców w imię «racji Kościoła« oraz głównego architekta ideologicznej konstrukcji «kobiety«, a także zakazu nauczania, propagowania oraz publikowania «teologii ciała«, którą głosił on podczas swych środowych katechez” – podsumowały autorki.