Przepiłował sobie twarz piłą łańcuchową. Stracił prawie wszystkie zęby

Bill Singleton z Australii powiedział swojej żonie Lynette, że jedzie do lasu pozbierać drewno na opał. 68-latek wziął ze sobą małą oraz dużą piłę łańcuchową. Kiedy mężczyzna uruchomił urządzenie, piła odskoczyła i przecięła mężczyźnie twarz. Ostrze zraniło go od lewego oka do prawego obojczyka, poważnie uszkodzona została szczęka oraz język. Mężczyzna nie był w stanie mówić, dlatego nie mógł wezwać pomocy. Dlatego też 68-latek postanowił zatamować krwawienie chusteczką i samodzielnie pojechać aż 30 kilometrów samochodem do najbliższego szpitala. Co miałem zrobić? Usiąść przy drzewie i czekać, aż zgasną światła? Byłem przekonany, że tylko działanie może mnie uratować, a w lesie nikt mnie nie znajdzie – tłumaczył.

Operacja trwała kilka godzin. Jak się okazało, konieczne było założenie metalowego implantu. Mężczyzna miał uszkodzone nerwy w języku, przez kilka tygodni musiał uczyć się mówić. Stracił też większość swoich zębów. Konieczne były także następne operacje, aby zabezpieczyć szczękę oraz przygotować dziąsła na nowe zęby.