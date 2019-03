Brexit. Izba Gmin będzie głosować w sprawie drugiego referendum

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Wielka Brytania powinna wyjść z Unii Europejskiej 29 marca. Tymczasem choć termin ten zbliża się wielkimi krokami, nadal nie uzgodniono warunków opuszczenia Wspólnoty. Po tym jak deputowani odrzucili warunki porozumienia wynegocjowane przez premier Theresę May oraz nie wyrazili zgody na tzw. twardy brexit, John Bercow, spiker Izby Gmin zadecydował o poddaniu pod głosowaniu poprawki dotyczącej organizacji drugiego referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wniosek został zgłoszony przez byłą deputowaną Partii Konserwatywnej Sarah Wollaston, która obecnie jest członkiem tzw. The Independent Group. Poprawka przewiduje opóźnienie brexitu po to, aby mieć czas na organizację i przeprowadzenie drugiego referendum, w którym Brytyjczycy ponownie mieliby się opowiedzieć za bądź przeciw obecności ich kraju w Unii Europejskiej. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się w czwartek 14 marca w godzinach wieczornych podczas debaty na temat brexitu.

Impas w Wielkiej Brytanii

W środę Izba Gmin różnicą czterech głosów odrzuciła możliwość wyjścia z UE bez umowy. Posłowie zagłosowali też za uchwałą wyrażającą polityczny sprzeciw przeciwko bezumownemu wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Za taką propozycją zagłosowało 321 posłów, a przeciwko 278 posłów (różnica 43 głosów). Dzień wcześniej posłowie nie zgodzili się jednak na propozycję porozumienia przedstawioną przez premier Theresę May. W czwartek głosowanie dotyczące opóźnienia brexitu.

Wobec impasu, UE rozpatruje kilka opcji. Jedną z nich przedstawił w liście do Donalda Tuska Jean Claude-Juncker. Szef Komisji Europejskiej zaproponował przedłużenie terminu najpóźniej do 26 maja. Wówczas przypada ostatni dzień głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli do tego czasu Londyn nie uporałby się z brexitem, Brytyjczycy musieliby wybrać przedstawicieli na kolejną, 5-letnią kadencję w Parlamencie Europejskim. Możliwe jest też przedstawienie Wielkiej Brytanii dłuższego terminu, np. rocznego, ale wówczas pozostaje pytanie, co z wyborami do PE. Wciąż pojawiają się także głosy o drugim referendum, jednak rząd Theresy May nie rozpatruje oficjalnie takiej opcji.

