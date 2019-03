Przewodniczący PE stwierdził, że „Mussolini robił pozytywne rzeczy”. Teraz przeprasza

Antonio Tajani był ostatnio gościem audycji radiowej „La Zanzara”. – Mussolini? Zanim wypowiedział wojnę całemu światu idąc w ślady Hitlera, zanim promował prawa rasistowskie przeciwko Żydom, abstrahując też od dramatycznego wydarzenia z udziałem Giacomo Matteottiego (zamordowany w 1924 roku przedstawiciel opozycji – przyp.red.), robił on pozytywne rzeczy w kierunku budowania infrastruktury w naszym kraju – stwierdził przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

„Ciągle próbuje wyjaśniać, że nie jest faszystą”

Słowa polityka zostały skrytykowane nawet przez Europejską Partię Ludową, do której należy. – Za zamkniętymi drzwiami jego koledzy potrząsają głowami zastanawiając się, jak można być tak niewrażliwym – stwierdził anonimowo jeden z polityków cytowanych przez „Politico”. – Lubimy go, ale on ma obsesję na punkcie włoskiej polityki, a na tym jego praca nie polega – dodał.

Przewodniczącego PE skrytykował także Udo Bullman, który jest liderem frakcji Socjalistów i Demokratów. „Tajani ciągle próbuje wyjaśniać, że nie jest faszystą. Nikt go o to nie oskarża. Podstawową kwestią jest to, dlaczego regularnie sięga do postulatów skrajnej prawicy i robiąc to narusza swoją instytucjonalną rolę przewodniczącego PE” – stwierdził polityk we wpisie na Twitterze.

„Przekonany antyfaszysta”

Co na to sam zainteresowany? „Jako przekonany antyfaszysta przepraszam wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni tym, co powiedziałem. Nic w żaden sposób nie usprawiedliwia antydemokratycznego i totalitarnego reżimu” – przekazał Tajani w oświadczeniu. „Jestem głęboko zasmucony tym, że pomimo mojej osobistej i politycznej przeszłości, niektórzy mogą poczuć, że mógłbym być pobłażliwy w stosunku do faszyzmu” – dodał.