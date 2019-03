Christchurch. „Remove kebab”, nazistowskie symbole i nazwisko polskiego hetmana na broni terrorysty

Wśród licznych napisów i dat, jakie na swojej broni i magazynkach zamieścił zamachowiec z Christchurch, znalazł się jeden odwołujący do Feliksa Kazimierza Potockiego. Jako hetman polskiego wojska brał on udział m.in. w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku, uważanej przez historyków za kluczową dla powstrzymania tureckiej ekspansji na Europę. Wpisuje się to w rasistowski, antymuzułmański przekaz płynący z 74-stronicowego manifestu zamachowca, który trafił do sieci.

Na ekwipunku 28-letniego mężczyzny były też wymalowane liczby „14”, mające znaczenie dla środowisk neonazistowskich. Z kolei podczas przygotowań do zamachu terrorysta słuchał popularnej serbskiej kompozycji, znanej szeroko w sieci jako „Remove kebab”. Utwór ten odnoszony jest do czystek etnicznych popełnianych na bośniackich Turkach, a w szerszym kontekście jest ogólnie antymuzułmański.

Mężczyzna, który przeprowadził zamach w Christchurch, w swoim manifeście nawiązywał do Andersa Breivika, sprawcy masakry na wyspie Utoya w Norwegii. 28-latek przekonywał w nim, że do ataku skłonił go atak terrorystyczny przeprowadzony w Szwecji w 2017 roku. Imię ofiary tamtych wydarzeń wymalował na jednym ze swoich karabinów.

Czytaj także:

Atak na meczety w Christchurch i Linwood. Jednym ze sprawców Australijczyk, „prawicowy ekstremista”Czytaj także:

Premier Ardern po zamachu: Zostaliśmy wybrani, ponieważ reprezentujemy różnorodność i współczucie