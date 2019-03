Krwawa bójka na pokładzie samolotu linii Ryanair. Wszystko nagrali pasażerowie

Samolot linii lotniczych Ryanair wystartował z lotniska Glasgow-Prestwick w Szkocji i zmierzał na hiszpańską Teneryfę. W internecie pojawiło się dramatyczne nagranie, na którym widać, jak dwóch mężczyzn okłada się pięściami, a personel pokładowy próbuje ich rozdzielić.

Ben Wardrop, jeden z pasażerów, który sfilmował incydent, powiedział, że kłótnia zaczęła się, gdy ktoś zwrócił uwagę, iż jedna z kobiet zdjęła buty. – Kobieta szła do toalety i nie miała na sobie butów. Bardzo pijany mężczyzna zwrócił na to uwagę i powiedział jej, że ktoś stanie jej na palcach. Wtedy wkroczył do akcji chłopak tej kobiety i próbował wstawić się w jej obronie – opowiadał. Po tym, jak samolot wylądował, a mężczyźni byli już bardzo pijani, zaczęli się ze sobą bić. Jeden z mężczyzn, próbował ich rozdzielić i sam otrzymał cios w nos, po czym zaczął obficie krwawić. – W środku tego wszystkiego znalazła się młoda członkini personelu pokładowego, może 24-letnia. Wykonała jednak dobrą robotę, ponieważ jakoś udało jej się odseparować od siebie mężczyzn – dodał Wardrop.

Policja zatrzymała obydwu mężczyzn. – Nigdy nie będziemy tolerować destrukcyjnych zachowań, a bezpieczeństwo i komfort naszych klientów, załogi i samolotów to dla nas priorytet – przekazał rzecznik linii lotniczych Ryanair.