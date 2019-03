Strzelanina w Holandii. Napastnik otworzył ogień w tramwaju

Doniesienia mediów oficjalnie potwierdziła na Twitterze holenderska policja. Z pierwszych ustaleń wynika, że do strzelaniny doszło po godzinie 10, a służby zostały zaalarmowane o godz. 10:45. Na miejsce wezwano helikoptery ratunkowe i jednostkę antyterrorystyczną. Rzecznik policji Joost Lanshage przekazał, że rannych zostało kilka osób. Po około godzinie okazało się, że jedna z poszkodowanych osób nie przeżyła.

Trwają poszukiwania sprawcy, który uciekł z miejsca zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że sprawcą jest 37-letni obywatel Turcji. Możliwe jednak, że napastników było więcej. Lokalna stacja RTV Utrecht przywołuje relację świadków, z których wynika, że po zatrzymaniu tramwaju uciekło z niego kilka osób. Policja zabezpieczyła teren i zablokowała przylegające do miejsca zdarzenia ulice. Z komunikatu wynika, że obecnie brane są pod uwagę różne motywacje sprawcy, w tym „motyw terrorystyczny” .

Premier Mark Rutte wyraził zaniepokojenie wydarzeniami z Utrechtu. Szef rządu poinformował o zwołaniu specjalnego kryzysowego spotkania ministrów. W reakcji na wydarzenia w Utrechcie na terenie całej prowincji podwyższony został poziom zagrożenia terrorystycznego do poziomu 5. Ma on obowiązywać co najmniej do godziny 18.